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«Служба идёт непрерывно». Погранзаставу «Каменный Лог» торжественно открыли

31.12.2019 11:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В эти предновогодние дни не только дарят подарки, но и завершают глобальные проекты. Так, на участке Сморгонской погрангруппы состоялось торжественное открытие пограничной заставы «Каменный Лог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Служба идёт непрерывно». Погранзаставу «Каменный Лог» торжественно открыли

Работа над возведением целого комплекса сооружений длилась на протяжении 4-х лет. Теперь этот объект оснащён современной техникой, оборудованием и средствами охраны границы.

«Служба идёт непрерывно». Погранзаставу «Каменный Лог» торжественно открыли

Особое внимание при проектировании комплекса уделили созданию комфортных условий для проживания самих пограничников и их семей. Увеличили штат, что заметно отразилось и на показателях оперативно-служебной деятельности.

«Служба идёт непрерывно». Погранзаставу «Каменный Лог» торжественно открыли


Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:
Если взять Прибалтийский участок, с вводом этого комплекса, мы практически завершили оборудование инфраструктуры участка границы с Прибалтикой. Каждый год мы вводим 1-2 комплекса, какие-то из них модернизируем, поскольку пограничная служба идёт непрерывно.

«Служба идёт непрерывно». Погранзаставу «Каменный Лог» торжественно открыли


Теперь в планах погранведомства – обустройство белорусско-украинского участка границы. Именно там в 2020-м будет проведён основной объём работ.

Люди в материале: Анатолий Лаппо
 
 
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Новости Беларуси. В эти предновогодние дни не только дарят подарки, но и завершают глобальные проекты. Так, на участке Сморгонской погрангруппы состоялось...
 
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