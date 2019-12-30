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«Служба идёт непрерывно». Погранзаставу «Каменный Лог» торжественно открыли
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В эти предновогодние дни не только дарят подарки, но и завершают глобальные проекты. Так, на участке Сморгонской погрангруппы состоялось торжественное открытие пограничной заставы «Каменный Лог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работа над возведением целого комплекса сооружений длилась на протяжении 4-х лет. Теперь этот объект оснащён современной техникой, оборудованием и средствами охраны границы.
Особое внимание при проектировании комплекса уделили созданию комфортных условий для проживания самих пограничников и их семей. Увеличили штат, что заметно отразилось и на показателях оперативно-служебной деятельности.
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Новости Беларуси. В эти предновогодние дни не только дарят подарки, но и завершают глобальные проекты. Так, на участке Сморгонской погрангруппы состоялось...
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