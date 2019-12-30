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Утвержден график личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц в Совете Министров на январь 2020 года

31.12.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Утвержден график личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц в Совете Министров на январь 2020 года
Руководители министерств и ведомств проведут в Совете Министров в январе 2020 года личные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц.

На 3 января запланирован прием граждан Председателем Государственного комитета по науке и технологиям Александром Шумилиным.

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко проведет прием 8 января, Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко10 января.

15 января в Совете Министров с гражданами и юрлицами встретится Министр спорта и туризмаСергей Ковальчук, 17 января – Председатель Государственного военно-промышленного комитетаРоман Головченко.

Министр промышленности Павел Утюпин проведет прием граждан 22 января, Председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий24 января, Министр информации Александр Карлюкевич29 января, Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа31 января.

Прием проводится с 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Советская, 9, комната 103, контактные телефоны 222-63-69, 222-65-09.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь

 
Теги: Минск
 
 
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> Руководители министерств и ведомств проведут в Совете Министров в январе 2020 года личные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц. На 3...
 
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