Утвержден график личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц в Совете Министров на январь 2020 года

Источник материала: Полесская правда



Руководители министерств и ведомств проведут в Совете Министров в январе 2020 года личные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц.

На 3 января запланирован прием граждан Председателем Государственного комитета по науке и технологиям Александром Шумилиным.

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко проведет прием 8 января, Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко – 10 января.

15 января в Совете Министров с гражданами и юрлицами встретится Министр спорта и туризмаСергей Ковальчук, 17 января – Председатель Государственного военно-промышленного комитетаРоман Головченко.

Министр промышленности Павел Утюпин проведет прием граждан 22 января, Председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий – 24 января, Министр информации Александр Карлюкевич – 29 января, Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа –31 января.

Прием проводится с 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Советская, 9, комната 103, контактные телефоны 222-63-69, 222-65-09.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи.