В Беларуси с 1 января некоторые марки сигарет подорожают на 35 копеек

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщили представители Министерства по налогам и сборам, с 1 января в Беларуси поднимутся цены на некоторые марки сигарет. Подорожание составит от 5 до 35 копеек в зависимости от производителя и вида табачного изделия.

В частности, сигареты Гродненской табачной фабрики «Неман» подорожают в большинстве случаев на 5-7 копеек за пачку. При этом некоторые виды NZ (6, 8, 10, Safari и Safari 4) подорожают на 8 копеек, большинство сигарет Pall Mall – на 10 копеек. На 11 копеек станут дороже NZ Breeze, на 14 копеек – NZ Safari Pride.

Среди сигарет «Табак-инвест» самое заметное подорожание у марки MAC, увеличение цены составит 35 копеек. Отдельные виды сигарет Monte Carlo подорожают на 20 копеек, некоторые – на 10. На столько же в среднем вырастет цена на сигареты LD, Camel, Winston, а также практически на все виды сигарет Sobranie. На 4-8 копеек подорожают сигареты линейки «Корона».

Цена ввозимых компанией «Беларусьторг» сигарет Monte Carlo Evo Blue и Rothmans Demi Mix поднимется на 10 копеек. Кроме того, появятся Rothmans Demi Mix 3 in 1 по 2,5 руб. за пачку.

Напомним, белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.