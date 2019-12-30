Гостей с новогодними подарками встречали в Молотковичской вспомогательной школе-интернате

Источник материала: Полесская правда



Тепло республиканской акции «Наши дети» согрело сердца воспитанников школы-интерната, которые в эти праздничные дни, как никто, нуждаются в повышенном внимании. На встречу с ребятами приехали директор ДРОЦ «Свитанак», депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Бегеба, заместитель председателя райисполкома Дмитрий Полховский, председатель Молотковичского сельисполкома Александр Курильчик, директор Пинского зверохозяйства Белкоопсоюза Максим Коновалов.

Сладкие подарки, мячи и самые искренние пожелания здоровья, исполнения заветных желаний были с благодарностью приняты учащимися и коллективом школы.













В свою очередь ребята порадовали танцевальными выступлениями и счастливыми улыбками. К тому же для каждого из гостей был подготовлен символичный памятный подарок – полочка-вешалка с надписью «Дом, в котором живет счастье». Сувениры изготавливаются в мебельном цеху школы-интерната.

Воспользовавшись случаем, на правах депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Бегеба обратилась к педагогическому коллективу с просьбой обсудить тему изменений в Кодекс об административных правонарушениях и при необходимости внести свои предложения. Над этим вопросом сейчас активно работает новый состав парламента.















Людмила РЕБКОВЕЦ.

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