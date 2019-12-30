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Гостей с новогодними подарками встречали в Молотковичской вспомогательной школе-интернате
31.12.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Сладкие подарки, мячи и самые искренние пожелания здоровья, исполнения заветных желаний были с благодарностью приняты учащимися и коллективом школы.
В свою очередь ребята порадовали танцевальными выступлениями и счастливыми улыбками. К тому же для каждого из гостей был подготовлен символичный памятный подарок – полочка-вешалка с надписью «Дом, в котором живет счастье». Сувениры изготавливаются в мебельном цеху школы-интерната.
Воспользовавшись случаем, на правах депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Бегеба обратилась к педагогическому коллективу с просьбой обсудить тему изменений в Кодекс об административных правонарушениях и при необходимости внести свои предложения. Над этим вопросом сейчас активно работает новый состав парламента.
Людмила РЕБКОВЕЦ.
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