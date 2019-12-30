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С Новым, 2020 годом!
31.12.2019 — Разное | Патриот (Ушачи)
Источник материала: Патриот (Ушачи)
Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
С самого детства эти праздники дарят нам ощущение чуда, прекрасное настроение и хороший эмоциональный заряд на весь предстоящий год.
Мы по традиции с благодарностью провожаем старый год, с оптимизмом и верой встречаем новый. Каждому из нас 2019 год запомнится личными успехами, выполнением намеченных планов, сбывшимися надеждами.
В эти праздничные дни примите самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть Новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости. И пусть вам во всём неизменно сопутствует успех!
Районный исполнительный комитет.
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Уважаемые земляки! Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! С самого детства эти праздники дарят нам ощущение чуда, прекрасное...
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