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С Новым, 2020 годом!

31.12.2019 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Источник материала: Патриот (Ушачи)

Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

С самого детства эти праздники дарят нам ощущение чуда, прекрасное настроение и хороший эмоциональный заряд на весь предстоящий год.

Мы по традиции с благодарностью провожаем старый год, с оптимизмом и верой встречаем новый. Каждому из нас 2019 год запомнится личными успехами, выполнением намеченных планов, сбывшимися надеждами.

В эти праздничные дни примите  самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть Новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости. И пусть вам во всём неизменно сопутствует успех!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.С Новым, 2020 годом!

 
 
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Уважаемые земляки! Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! С самого детства эти праздники дарят нам ощущение чуда, прекрасное...
 
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