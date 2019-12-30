С Новым, 2020 годом!

Источник материала: Патриот (Ушачи)

Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

С самого детства эти праздники дарят нам ощущение чуда, прекрасное настроение и хороший эмоциональный заряд на весь предстоящий год.

Мы по традиции с благодарностью провожаем старый год, с оптимизмом и верой встречаем новый. Каждому из нас 2019 год запомнится личными успехами, выполнением намеченных планов, сбывшимися надеждами.

В эти праздничные дни примите самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть Новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости. И пусть вам во всём неизменно сопутствует успех!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.



