Кто лучший хоккеист десятилетия в минском «Динамо»? Ждем ваши мнения

Источник материала: Tut.by

30 декабря минское «Динамо» сыграет с рижскими одноклубниками. Это будет последний матч команды в 2010-х. А кого вы считаете лучших хоккеистом «зубров» за эту десятилетку?



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сразу уточним, что мы учитываем только хоккеистов, которые сыграли хотя бы 50 матчей. Странно было бы называть лучшим хоккеистом десятилетия игрока, который играл за команду суммарно менее сезона.

У минского «Динамо» хватало крепких голкиперов. Здесь и стабильный швед Юнас Энрот, и куражистый Бен Скривенс, и надежный скандинав Ларс Хауген, и «стена» Андрей Мезин, и любимчик публики Кевин Лаланд. Кто из них был лучшим?

А что насчет защитников? Результативные Бэйлен, Граньяни, Подградски? Или надежные Крайчек, Каралахти, Денисов? А, может, кто-то раскрывшихся в клубе белорусов: Лисовец, Хенкель, Шинкевич?

В клубе было много результативных форвардов, так что выбор предстоит непростой. Североамериканцы Чичу, Лингле, Веске, Эллисон? Европейцы Иргл, Лайне, Пулккинен? Белорусы Калюжный и Костицыны? Выбор будет непростой!