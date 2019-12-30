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На птицефабрике под Шкловом похитили 251 бройлера ради куриного филе

31.12.2019 13:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники птицефабрики в Шкловском районе подозреваются в хищении цыплят-бройлеров, сообщали в Следственном комитете.

"По данным следствия, вечером 16 декабря двое работников птицефабрики в Шкловском районе, находясь на территории предприятия, незаконно произвели убой и разделку 251 цыпленка-бройлера. Мужчины похитили филе птицы общей массой 80 кг, выбросив тушки цыплят в мусорный контейнер", - отметили в СК.

По информации ведомства, похищенную продукцию работники птицефабрики реализовали своему знакомому, большая часть которой была изъята в ходе осмотра его места жительства.

В результате противоправных действий подозреваемых предприятию причинен ущерб в размере более Br1,7 тыс. В отношении мужчин Шкловским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража, совершенная группой лиц) Уголовного кодекса. Расследование продолжается.
 
 
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Сотрудники птицефабрики в Шкловском районе подозреваются в хищении цыплят-бройлеров, сообщали в Следственном комитете.
 
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