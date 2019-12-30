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Власти продолжат в 2020 году регулировать цены на сахар. Российского по-прежнему мало в продаже
Источник материала: Tut.by
Власти продолжат регулировать цены на сахар. Ранее с 1 октября из-за появления в продаже российского сахара, который был зачастую дешевле белорусского, в нашей стране на 90 дней
На национальном правовом интернет-портале сегодня зарегистрировали
До введения госрегулирования с 1 октября этого года белорусский сахар стоил в пределах 1,43−1,49 рубля за килограмм, а российский — от 1,29 рубля. При этом некоторые торговые сети устраивали акции, во время которых сахар из РФ можно было купить еще дешевле. После введения госрегулирования белорусский сахар продавали от 1,5 до 1,55 рубля, а российский — в основном по минимальной цене в 1,5 рубля. Но затем российский сахар стал
В конце июля в МАРТ
Тогда в МАРТ рассказывали, что Белгоспищепром вносил предложение ввести предельную минимальную цену на сахар.
МАРТ может регулировать цены на сахар белый кристаллический как на социально значимый товар не больше 90 дней в течение одного года. Напомним, в декабре 2017 года сахар
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Власти решили в 2020 году продолжить регулировать стоимость сахара.
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