Лукашенко «спел» новогоднюю песню. Самое смешное в байнете под конец 2019-го

Источник материала: KYKY

Сегодня 31 декабря – через несколько часов мы за раз распрощаемся с 2019 годом (что же, бывай!) и войдем, хотим мы того или нет, в 2020-й. Не знаем, как вы, а мы уже запасаемся мужеством и смирением принимать ошибки, допущенные при написании года в документах. Окей, давайте о другом. Вы можете чтить традиции предков, а можете бесконечно снобски относиться к Новому году как празднику (и вообще не понимать, что меняется с его наступлением) – так или иначе, множество беларусов находят в себе силы воспрянуть и даже поюморить. Об этом – наш выпуск «Самое смешное в байнете», последний в этом году. Ах, да: с наступающим!

Всех нас поспешил поздравить президент. Ну, как поздравить! Автор YouTube-канала Rabbeat Music склеил отдельные фразы Александра Лукашенко, «заставив» его спеть новогодний трек «Дискотеки Аварии». Если пропустите вечернее обращение президента, не отчаивайтесь: главное вы сейчас увидите:

Согласны, видео – уже моветон. Есть вариант получше:

Кстати, тот на том же канале не так давно выходил и другой кавер Лукашенко. Тогда он исполнил шлягер «Витаминка» Тимы Белорусских. Предлагаем вспомнить (или посмотреть в первый раз, если упустили):

Кроме президента, с праздником поздравляет налоговая, а точнее – министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. Максимально краткое содержание: пожалуйста, откликайтесь на призывы налоговой!

Найден заглавный символ страны:

Когда хотел сфоткать главную ёлку страны, а сфоткал это! pic.twitter.com/CJSNVujzXs — Evgeny Kriskévich (@EKriskevich) December 27, 2019 ​​​​​​

Вы можете сколько угодно придумывать, как отмечать, но все равно сделаете меньше, чем эти парни в Гомеле: