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В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации прошел новогодний утренник

31.12.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Особенные дети так же, как и их сверстники, мечтают и верят в чудеса, их чувства искренни и неподдельны, а сердца полны доброты, любви и искренности. И, конечно же, в их мире  есть место новогодним чудесам и сказкам. 

В ГУСО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Пинска» прошел благотворительный новогодний утренник. И совершали добрые дела для воспитанников центра не волшебники, а реальные люди - представители общественных организаций и объединений.

Так, спонсорскую помощь коррекционному центру оказали городская организация ОО «Белорусский союз женщин», «УКС г. Пинска», СШ №15, Пинский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, городского объединения организаций профсоюзов, ЗАО «Амкодор-Пинск», городская организация РОО «Белая Русь», представители погранотряда, волонтеры отряда «Милосердие» СШ №16. 




Председатель ГОО ОО «Белорусский союз женщин» Валентина Кулак подчеркнула, что целью организации является поддержание защиты прав и законных интересов женщин, семьи и детей. Поэтому большое внимание  уделяется социально уязвимым слоям населения: многодетным, малоимущим семьям, детям-сиротам, детям с различными особенностями развития. Городская организация «БСЖ» к участию в таких  добрых делах активно привлекает представителей многих предприятий и учреждений города.

В рамках республиканской акции «Наши дети» проводится немало добрых дел. Об этом корреспонденту «ПВ» рассказал председатель городской организации РОО «Белая Русь» Виктор Бруцкий. Он подчеркнул, что для ее проведения привлекаются многочисленные спонсоры - это представители промышленных предприятий и общественных организаций. И их количество с каждым годом увеличивается, что не может не радовать. 

Утренник не мог не понравиться  особенным ребятам: песни, хороводы, увлекательные конкурсы, и, конечно же, визит Деда Мороза со Снегурочкой с подарками - радости детей не было предела! 

Очень приятно, что ростки доброты, закладываемые неравнодушными представителями различных профессий, начинают прорастать в огромное древо доброты, милосердия и неравнодушия - настоящих человеческих ценностей.

Наталья ЛЕШКЕВИЧ
Фото Анны ВЕРЕНИЧ
 
 
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Особенные дети так же, как и их сверстники, мечтают и верят в чудеса, их чувства искренни и неподдельны, а сердца полны доброты, любви и искренности. И, конечно же, в...
 
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