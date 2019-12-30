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Сигареты в Беларуси подорожают с 1 января

31.12.2019 13:50 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Из сигарет Гродненской табачной фабрики «Неман» отдельные виды подорожают на 5-14 копеек. Самое большое повышение цен коснулось большинства сигарет Pall Mall - на 10 копеек, NZ Breeze – на 11 копеек, NZ Safari Pride – на 14 копеек.

У «Табак-инвест» на 35 копеек вырастут цены MAC, на 20 копеек – на отдельные виды Monte Carlo, на некоторые другие марки - на 10 копеек.

Из ввозимых «Беларусьторгом» сигарет на 10 копеек дорожают Monte Carlo Evo Blue и Rothmans Demi Mix.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В Беларуси с 1 января дорожают некоторые марки сигарет. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Подорожание происходит в диапазоне от 5 до 35...
 
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