Сигареты в Беларуси подорожают с 1 января

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Из сигарет Гродненской табачной фабрики «Неман» отдельные виды подорожают на 5-14 копеек. Самое большое повышение цен коснулось большинства сигарет Pall Mall - на 10 копеек, NZ Breeze – на 11 копеек, NZ Safari Pride – на 14 копеек.

У «Табак-инвест» на 35 копеек вырастут цены MAC, на 20 копеек – на отдельные виды Monte Carlo, на некоторые другие марки - на 10 копеек.

Из ввозимых «Беларусьторгом» сигарет на 10 копеек дорожают Monte Carlo Evo Blue и Rothmans Demi Mix.