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Сигареты в Беларуси подорожают с 1 января
Источник материала: Myfin
Из сигарет Гродненской табачной фабрики «Неман» отдельные виды подорожают на 5-14 копеек. Самое большое повышение цен коснулось большинства сигарет Pall Mall - на 10 копеек, NZ Breeze – на 11 копеек, NZ Safari Pride – на 14 копеек.
У «Табак-инвест» на 35 копеек вырастут цены MAC, на 20 копеек – на отдельные виды Monte Carlo, на некоторые другие марки - на 10 копеек.
Из ввозимых «Беларусьторгом» сигарет на 10 копеек дорожают Monte Carlo Evo Blue и Rothmans Demi Mix.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси с 1 января дорожают некоторые марки сигарет. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Подорожание происходит в диапазоне от 5 до 35...
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