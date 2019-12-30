 «Для меня она – большая родина. Это наши истоки, это наша энергия». Как Николай Мартынов помогает родному городу Дубровно

Источник материала: СТВ

Минувший, уходящий и будущий годы проходят в Беларуси под знаком малой родины, напомнили в фильме «Наш 2019-ый» . А это повод не только вспомнить, когда деревья были большими, но и поддержать ту землю, где появился на свет.

Дубровно – город на севере Беларуси, по обе стороны Днепра. Небольшой, но с богатой и древней историей.





Николай Мартынов, директор предприятия:

Решили создать музей. Музея в городе Дубровно, вообще, не было. Но он – один из древнейших городов, поэтому я считаю, что место музею здесь должно быть.





О своей малой родине Николай Мартынов может рассказывать бесконечно... Бесконечно тепло и искренне. В этом городе он родился и вырос, в своё время покинул его. Но даже став большим человеком в бизнесе, не забыл о своей малой родине.

Женщина:

Здравствуйте, спасибо, что заехали. Всё сохраняем, стараемся не растерять всё, что вы нам помогли создать. И работаем, приумножаем. Вот сейчас у нас новая выставка приехала.





Николай Мартынов:

Это важно, что мы и историю, и современность, и поддержать наших художников. Я думаю, это важно для города Дубровно и, в целом, для республики.

В этом музее много личных экспонатов, которые вызывают самые тёплые воспоминания.





Николай Мартынов:

Печки были гораздо больше. У нас вся семья – 5 человек, протопить это всё, а на ней тепло до утра было. И всё готовили, и обогревала, и спали. Если простыл, на печке переспал и всё снимает.





Николай Мартынов:

Для развития и поддержания здоровья открыли с моим участием тренажёрную площадку, площадка многофункциональная: мини-футбол, волейбол, баскетбол, искусственное покрытие.

О таком в своём детстве Николай Мартынов даже не мечтал. Но зато сейчас осуществил мечты многих.





Помогать Дубровно для него легко. Он знает всё, что нужно этой земле. Но в ответ получает ещё больше.

Николай Мартынов:

Хотелось, чтобы дети, которые здесь живут, получали все те же блага, что и в городе большом. Музей, который смотрели – я считаю, что мы должны помнить наше прошлое, и это будет наше будущее. Поэтому малая родина для меня она – большая родина. Это наши истоки, это наша энергия.

Итоги года подведут журналисты СТВ в фильме «Наш 2019-ый» 31 декабря в 22:40.