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«Для меня она – большая родина. Это наши истоки, это наша энергия». Как Николай Мартынов помогает родному городу Дубровно
Источник материала: СТВ
Минувший, уходящий и будущий годы проходят в Беларуси под знаком малой родины, напомнили в фильме
Николай Мартынов, директор предприятия:
О своей малой родине Николай Мартынов может рассказывать бесконечно... Бесконечно тепло и искренне. В этом городе он родился и вырос, в своё время покинул его. Но даже став большим человеком в бизнесе, не забыл о своей малой родине.
Женщина:
Николай Мартынов:
В этом музее много личных экспонатов, которые вызывают самые тёплые воспоминания.
Николай Мартынов:
О таком в своём детстве Николай Мартынов даже не мечтал. Но зато сейчас осуществил мечты многих.
Помогать Дубровно для него легко. Он знает всё, что нужно этой земле. Но в ответ получает ещё больше.
Итоги года подведут журналисты СТВ в фильме «Наш 2019-ый» 31 декабря в 22:40.
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«Для меня она – большая родина. Это наши истоки, это наша энергия». Как Николай Мартынов помогает родному городу Дубровно
Минувший, уходящий и будущий годы проходят в Беларуси под знаком малой родины, напомнили в фильме «Наш 2019-ый». А это повод не только вспомнить, когда деревья были...
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