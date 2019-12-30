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Дочка пришла на матч поддержать отца. А он даже не выходил на поле

31.12.2019 14:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Девочка пришла на матч по крикету, чтобы поддержать отца милым плакатом.  

Трогательный случай произошел в Мумбаи, сообщает The Indian Express.  

Ролик с маленькой девочкой стал вирусным в социальных сетях. Он был снят в ходе матча на стадионе. Малышка пришла поддержать отца, который даже не является игроком – он работал оператором и снимал игру в прямом эфире.  

Дочка пришла на матч поддержать отца. А он даже не выходил на поле
Скриншот из видео T20 Mumbai

Девочка стала знаменитой благодаря своему милому плакату, который она подняла во время матча.  

Ребенок сидел на трибуне рядом с мамой и держал в руках самодельный плакат с надписью «Мой папа за камерой». После того, как малышка привлекла внимание, камера показала ее отца, который с улыбкой помахал рукой своей дочери на трибуне.  

Дочка пришла на матч поддержать отца. А он даже не выходил на поле
Скриншот из видео T20 Mumbai

Видео собрало множество просмотров и теплых комментариев.  

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Девочка пришла на матч по крикету, чтобы поддержать отца милым плакатом.   Трогательный случай произошел в Мумбаи, сообщает The Indian Express.   Ролик с маленькой...
 
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