Дочка пришла на матч поддержать отца. А он даже не выходил на поле

Источник материала: СТВ

Девочка пришла на матч по крикету, чтобы поддержать отца милым плакатом.

Трогательный случай произошел в Мумбаи, сообщает The Indian Express.

Ролик с маленькой девочкой стал вирусным в социальных сетях. Он был снят в ходе матча на стадионе. Малышка пришла поддержать отца, который даже не является игроком – он работал оператором и снимал игру в прямом эфире.



Скриншот из видео T20 Mumbai

Девочка стала знаменитой благодаря своему милому плакату, который она подняла во время матча.

Ребенок сидел на трибуне рядом с мамой и держал в руках самодельный плакат с надписью «Мой папа за камерой». После того, как малышка привлекла внимание, камера показала ее отца, который с улыбкой помахал рукой своей дочери на трибуне.



Скриншот из видео T20 Mumbai

Видео собрало множество просмотров и теплых комментариев.