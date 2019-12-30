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76-ю годовщину со дня освобождения отметили в Городке Витебской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В эти предновогодние дни 76-ю годовщину со дня освобождения отметили в Городке Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родина 8-ми Героев Советского Союза и двух кавалеров Ордена Славы. Свой след в истории района оставил и легендарный полководец – его ещё называют маршалом Победы – Иван Баграмян. Городокская наступательная операция была поистине знаковой в истории освобождения Беларуси.
Операция растянулась на две недели, вместо назначенных 2-3 дней. Полностью район удалось отбить у фашистов только 31 декабря 43-го.
Анастасия Бут, корреспондент:
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Новости Беларуси. В эти предновогодние дни 76-ю годовщину со дня освобождения отметили в Городке Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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