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Дозволы в Польшу: дальнобойщикам выдадут разовые разрешения для поездок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Временный компромисс найден. Дальнобойщикам выдадут разрешения для поездок в Польшу разово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минтрансе также подчеркнули, что все перевозчики, независимо от масштабов предприятия, участвовали в распределении на равных условиях. По мнению перевозчиков, обновленная инструкция не учитывает всех нюансов их работы: сезонность, да и маленькие грузовики, не могут показать такую же выручку, как автопоезда.
После ряда встреч сторон в областных центрах с водителями, принято решение в первом квартале разово выдавать разрешения на перевозку грузов в Польшу, тем, кому они не достались в размере 50 % от количества грузовиков в парке. Также с учетом поступивших предложений, Минтранс проработает и другие возникшие вопросы.
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Новости Беларуси. Временный компромисс найден. Дальнобойщикам выдадут разрешения для поездок в Польшу разово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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