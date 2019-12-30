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Дозволы в Польшу: дальнобойщикам выдадут разовые разрешения для поездок

31.12.2019 13:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Временный компромисс найден. Дальнобойщикам выдадут разрешения для поездок в Польшу разово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дозволы в Польшу: дальнобойщикам выдадут разовые разрешения для поездок


Напомним, при распределении так называемых дозволов на 2020 год Минтранс применил новую формулу. Учитывали три фактора: выручка перевозчика, количество транспортных средств и выданных ранее разрешений. Методика порадовала не всех грузоперевозчиков: кто-то получил разрешение в недостаточном количестве, а кто-то и вовсе ни одного. Им предложили осваивать новые направления.

Белорусские дальнобойщики недовольны количеством дозволов, выданных польской стороной

Дозволы в Польшу: дальнобойщикам выдадут разовые разрешения для поездок

В Минтрансе также подчеркнули, что все перевозчики, независимо от масштабов предприятия, участвовали в распределении на равных условиях. По мнению перевозчиков, обновленная инструкция не учитывает всех нюансов их работы: сезонность, да и маленькие грузовики, не могут показать такую же выручку, как автопоезда.

Дозволы в Польшу: дальнобойщикам выдадут разовые разрешения для поездок

После ряда встреч сторон в областных центрах с водителями, принято решение в первом квартале разово выдавать разрешения на перевозку грузов в Польшу, тем, кому они не достались в размере 50 % от количества грузовиков в парке. Также с учетом поступивших предложений, Минтранс проработает и другие возникшие вопросы.

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Новости Беларуси. Временный компромисс найден. Дальнобойщикам выдадут разрешения для поездок в Польшу разово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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