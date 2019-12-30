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Романчук назвал основной тренд экономики Беларуси в 2019 году — занавоживание

31.12.2019 13:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономист провел аналогию с праздничным тортом.

Романчук назвал основной тренд экономики Беларуси в 2019 году — занавоживание
«Для идеального, «пальчики оближешь» торта нужны качественные ингредиенты, проверенный временем и классными поварами рецепт, умение всё делать точно, скрупулёзно и с душой, – пишет Ярослав Романчук. – Вдруг хозяйке в голову приходит мысль «А, может, сэкономить? Например, муку купить не самую лучшую, а I сорта?» Всё остальное неизменно. Сделала торт. Всё скушали. Вкусно. Вроде бы никто не заметил подмены. Раз так, хозяйка решает заменить ещё один ингредиент – сметану и масло. Опять торт готов. Съели. Особо внимательные что-то заметили, покрутили головами, но подумали, что это у них что-то не так с вкусовыми рецепторами. Остальным зашло за милую душу.

Так хозяйка раз за разом путём замещения качественных ингредиентов дешёвыми субститутами, ускоряя процесс (погоня за валом) стала клепать торты. Название одно и то же, но суть, вкус – фе…»

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса назвал признаки занавоживания в экономике Беларуси в 2019 году.

Рост складских запасов с начала года до 1 декабря составил BYN 804,2 млн.

Кредиторская задолженность выросла на BYN 2896,1 млн.

Долги по кредитам увеличились на BYN 1065,1 млн.

Вместо задания 4% роста ВВП в 2019г. за январь – ноябрь 2019г. получили мизерные 1,1%.

Промышленность даже на 1% не поднялась, а экспорт товаров провалился почти на 4%.

Скандально то, что при росте производительности труда на 1,3% номинальная зарплата выросла на 13,6%, реальная (с учётом инфляции) – на 7,5%. Это яркое проявление зря-платы, а первый вице-премьер страны считает такое состояние основным достижением 2019 года.

По мнению Романчука, на наших глазах происходит занавоживание системы управления государством и коммерческим сектором. По бумагам активы страны стоят ~$150 млрд. По факту за них и $50 млрд не дают.


«Правительство набрало почти 50% ВВП кредитов, многие займы – почти под 7% годовых в долларах, а обыкновенные белорусы на валютных депозитах и процент за счастье считают. Министры и начальники вертикали годами занавоживают экономику страны, превращая её в номенклатурные хитросплетения коррупционеров и взяточников, но они всё равно находят себе другие уютные кабинеты.

Занавоженная вертикаль стала бастионом для своих. Её верхушка ежегодно делит ~$22 млрд бюджетных ресурсов, управляет ~$7 млрд госзакупок, управляет активами ~45 млрд. Принцип управления остаётся неизменным: национализация убытков, приватизация прибыли. По производительности т да Беларусь отстаёт от стран Европы в 5-7 раз – потому что «навоз» в виде токсичных активов, замороженных инвестиций, ядовитого регулирования убивает весь рост и энтузиазм. Отсюда стагнация. Отсюда бегство молодёжи за рубеж. Отсюда демографическая катастрофа, усугубленная пенсионной ловушкой».
 
 
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