Источник материала: Новости Волковыска

⭐ Сегодня вторник, 31 декабря 2019 года. Этот день является 365-м в григорианском календаре – последним в этом году❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 31 декабря

31 декабря отмечаем наступающий Новый год 2020.

Новый год 2020 – волшебный праздник, который отмечают в большинстве стран мира. Новый год в разных странах отмечают по-своему, несмотря на то что это интернациональный праздник.

Так, например, в Японии звучит 108 ударов колокола, вместо 12, а грабли считаются лучшим новогодним аксессуаром, чтобы загребать счастье. В Дании принято бить посуду под окнами своих друзей – так датчане желают близким любви и процветания.

▶ Какой праздник 31 декабря по церковному календарю и можно ли работать

В последний день года, 31 декабря, в православии чтят святителя Модеста. Его считали покровителем домашних животных. Фермеры молятся ему о приросте здорового поголовья. Мужчины устраивали в этот день братчины – щедрые застолья с обязательными блюдами из мяса.

Люди верующие держат Рождественский пост 2019 , им есть нельзя многие продукты.

▶ 31 декабря: что можно делать, а что нельзя

Распространенным обычаем 31 декабря было гадание. Девушки пытались предсказать, откуда ждать жениха, и узнать, как скоро они выйдут замуж. Одним из верных знаков быстрого бракосочетания были церковные колокола. Если девушка слышала их на Модеста, значит, непременно в этом году она выйдет замуж.

В этот день также гадали на погоду. Брали 12 небольших емкостей с солью (по количеству месяцев) и оставляли на ночь на улице. В какой емкости соль за ночь размокла – тот месяц и будет с дождями.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Вера, Елизавета, Зоя, София;

Виктор, Владимир, Георгий, Егор, Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Федор, Ян.

▶ Народные приметы на 31 декабря

какая погода на Модеста – такова и в июне;

ветер западный или юго-западный – к потеплению;

снег скрипит под ногами – к оттепели.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 31 декабря

1774 – завершение судебного процесса над участниками Пугачёвского восстания. Вынесен смертный приговор Емельяну Пугачёву, Максиму Шигаеву и другим;

1898 – открыта первая междугородная телефонная линия Москва – Петербург;

1966 – землетрясение силой 8 баллов на британских островах Санта-Крус в Океании;

1968 – первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144;

1994 – первая чеченская война: российские войска начали штурм Грозного;

1999 – Борис Ельцин уходит в отставку с поста президента Российской Федерации.

▶ Кто из знаменитостей родился 31 декабря

1514 – Андреас Везалий, врач и анатом, основоположник научной анатомии;

1668 – Герман Бургаве, нидерландский врач, ботаник и химик;

1937 – Энтони Хопкинс, британский и американский актер, режиссер, лауреат премии "Оскар" ("Молчание ягнят", "Легенды осени", "Мир Дикого Запада");

1941 – Алекс Фергюсон, футбольный тренер Манчестер Юнайтед;

1942 – Энди Саммерс, британский гитарист и композитор (группы The Police, The Animals);

1943 – Бен Кингсли, британский актер, лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" ("Сексуальная тварь", "Остров проклятых", "Железный человек-3");

1944 – Тэйлор Хэкфорд, американский кинорежиссер ("Буковски", "Адвокат дьявола", "Ранчо любви");

1948 – Регина Дубовицкая, российская телеведущая (Аншлаг).