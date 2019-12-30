⭐ Сегодня вторник, 31 декабря 2019 года. Этот день является 365-м в григорианском календаре – последним в этом году❗
▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 31 декабря
31 декабря отмечаем наступающий Новый год 2020.
Новый год 2020 – волшебный праздник, который отмечают в большинстве стран мира. Новый год в разных странах отмечают по-своему, несмотря на то что это интернациональный праздник.
Так, например, в Японии звучит 108 ударов колокола, вместо 12, а грабли считаются лучшим новогодним аксессуаром, чтобы загребать счастье. В Дании принято бить посуду под окнами своих друзей – так датчане желают близким любви и процветания.
▶ Какой праздник 31 декабря по церковному календарю и можно ли работать
В последний день года, 31 декабря, в православии чтят святителя Модеста. Его считали покровителем домашних животных. Фермеры молятся ему о приросте здорового поголовья. Мужчины устраивали в этот день братчины – щедрые застолья с обязательными блюдами из мяса.
Люди верующие держат
▶ 31 декабря: что можно делать, а что нельзя
Распространенным обычаем 31 декабря было гадание. Девушки пытались предсказать, откуда ждать жениха, и узнать, как скоро они выйдут замуж. Одним из верных знаков быстрого бракосочетания были церковные колокола. Если девушка слышала их на Модеста, значит, непременно в этом году она выйдет замуж.
В этот день также гадали на погоду. Брали 12 небольших емкостей с солью (по количеству месяцев) и оставляли на ночь на улице. В какой емкости соль за ночь размокла – тот месяц и будет с дождями.
▶ Именины сегодня отмечают
День ангела справляют:
- Вера, Елизавета, Зоя, София;
- Виктор, Владимир, Георгий, Егор, Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Федор, Ян.
▶ Народные приметы на 31 декабря
- какая погода на Модеста – такова и в июне;
- ветер западный или юго-западный – к потеплению;
- снег скрипит под ногами – к оттепели.
▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 31 декабря
1774 – завершение судебного процесса над участниками Пугачёвского восстания. Вынесен смертный приговор Емельяну Пугачёву, Максиму Шигаеву и другим;
1898 – открыта первая междугородная телефонная линия Москва – Петербург;
1966 – землетрясение силой 8 баллов на британских островах Санта-Крус в Океании;
1968 – первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144;
1994 – первая чеченская война: российские войска начали штурм Грозного;
1999 – Борис Ельцин уходит в отставку с поста президента Российской Федерации.
▶ Кто из знаменитостей родился 31 декабря
1514 – Андреас Везалий, врач и анатом, основоположник научной анатомии;
1668 – Герман Бургаве, нидерландский врач, ботаник и химик;
1937 – Энтони Хопкинс, британский и американский актер, режиссер, лауреат премии "Оскар" ("Молчание ягнят", "Легенды осени", "Мир Дикого Запада");
1941 – Алекс Фергюсон, футбольный тренер Манчестер Юнайтед;
1942 – Энди Саммерс, британский гитарист и композитор (группы The Police, The Animals);
1943 – Бен Кингсли, британский актер, лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" ("Сексуальная тварь", "Остров проклятых", "Железный человек-3");
1944 – Тэйлор Хэкфорд, американский кинорежиссер ("Буковски", "Адвокат дьявола", "Ранчо любви");
1948 – Регина Дубовицкая, российская телеведущая (Аншлаг).