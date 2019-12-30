Президенты Беларуси и России вновь созвонились и обсудили поставки газа и нефти

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся 31 декабря по инициативе российской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с наступающим Новым годом. В продолжение и развитие вчерашнего разговора главы государств обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Беларусь.

Александр Лукашенко и Владимир Путин больше часа говорили по телефону о поставках нефти и газа





Напомним, накануне лидеры стран договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу, до конечного принятия решений президентами.