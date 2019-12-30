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Президенты Беларуси и России вновь созвонились и обсудили поставки газа и нефти
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся 31 декабря по инициативе российской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с наступающим Новым годом. В продолжение и развитие вчерашнего разговора главы государств обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Беларусь.
Напомним, накануне лидеры стран договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу, до конечного принятия решений президентами.
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Новости Беларуси. Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся 31 декабря по инициативе российской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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