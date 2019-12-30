Пиратство: похищены восемь моряков греческого танкера

Танкер подвергся нападению около 23:00 30 декабря, на юго-западе от Лимбе, Камерун, где он стоял на якоре с конца ноября.

8 из 28 членов экипажа были похищены, среди них 5 греков, 2 филиппинца и 1 украинец. Подробностей об этой атаке, информации о судьбе остального экипажа нет.





Танкер Happy Lady ходил под флагом Греции.