Многодетную семью Волковых поздравили с Новым годом – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

Многодетную семью Андрея и Надежды Волковых поздравили с наступающим Новым годом зампредседателя райисполкома Лариса Кривицкая и председатель районного объединения профсоюзов Леонид Егоренко.







Аня и Лиза учатся в пятом и втором классах гимназии №1, Тимофей третьеклассник, Ильюше — 5 лет, а маленькому Павлуше — 1 год и 4 месяца.







Государство финансирует многодетной семье строительство двухэтажного коттеджа в Горках. Весной Волковы отпразднуют в нем новоселье.











Фото Михаила Левцова