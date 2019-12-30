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Многодетную семью Волковых поздравили с Новым годом – Фото

31.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Многодетную семью Андрея и Надежды Волковых поздравили с наступающим Новым годом зампредседателя райисполкома Лариса Кривицкая и председатель районного объединения профсоюзов Леонид Егоренко.

 

Многодетную семью Волковых поздравили с Новым годом – Фото
Ребята получили в подарок сладкие баульчики.

 

Аня и Лиза учатся в пятом и втором классах гимназии №1, Тимофей третьеклассник, Ильюше — 5 лет, а маленькому Павлуше — 1 год и 4 месяца.

 

Многодетную семью Волковых поздравили с Новым годом – Фото

 

Государство финансирует многодетной семье строительство двухэтажного коттеджа в Горках. Весной Волковы отпразднуют в нем новоселье.

 

Многодетную семью Волковых поздравили с Новым годом – Фото

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Многодетную семью Андрея и Надежды Волковых поздравили с наступающим Новым годом зампредседателя райисполкома Лариса Кривицкая и председатель районного...
 
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