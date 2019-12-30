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Многодетную семью Волковых поздравили с Новым годом – Фото
31.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Многодетную семью Андрея и Надежды Волковых поздравили с наступающим Новым годом зампредседателя райисполкома Лариса Кривицкая и председатель районного объединения профсоюзов Леонид Егоренко.
Аня и Лиза учатся в пятом и втором классах гимназии №1, Тимофей третьеклассник, Ильюше — 5 лет, а маленькому Павлуше — 1 год и 4 месяца.
Государство финансирует многодетной семье строительство двухэтажного коттеджа в Горках. Весной Волковы отпразднуют в нем новоселье.
Фото Михаила Левцова
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Многодетную семью Андрея и Надежды Волковых поздравили с наступающим Новым годом зампредседателя райисполкома Лариса Кривицкая и председатель районного...
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