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Канопацкая просит ВС России денонсировать договор о Союзном государстве

31.12.2019 13:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выступающая за ликвидацию Союзного государства экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая направила в Верховный суд России запрос на предоставление информации о практике денонсации международных договоров, одной из сторон которых является Россия.

Канопацкая просит ВС России денонсировать договор о Союзном государстве



«…прошу: - предоставить информацию по судебной практике рассмотрения Верховным судом Российской Федерации дел о признании международных договоров, стороной в которых является Российская Федерация, недействительными», - говорится в письме Канопацкой, копию которого экс-депутат сбросила в телеграм.

Свой письменный запрос в ВС России Канопацкая объяснила следующим образом:

«Продолжаем работу по формированию правовой позиции в вопросе денонсации Договора о создании Союзного государства. Тот случай, когда выйти из отношений значительно сложнее чем оказаться в них втянутыми. При любых обстоятельствах с кулуарными интеграционными поползновениями представителей действующей власти придется заканчивать. Пусть даже и в судебном порядке.

Помощь российских коллег- профильных юристов будет очень кстати. Как показывает общение с неотягощенными властью россиянами белорусско- российской объединительной горячкой здесь не страдает никто. От слова совсем. Лукавят государственные СМИ, откровенно лукавят».
 
 
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Выступающая за ликвидацию Союзного государства экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая направила в Верховный суд России запрос на предоставление...
 
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