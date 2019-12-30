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Лукашенко и Путин снова созвонились

31.12.2019 13:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели во вторник 31 декабря очередной телефонный разговор, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко и Путин созванивались накануне: главы государств обменялись поздравлениями, а также обсудили актуальную тему – поставки нефти и газа в Беларусь. Во вторник президенты вновь провели переговоры – по инициативе российской стороны.

"В продолжение и развитие вчерашнего разговора главы государств обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Республику Беларусь", – сообщили в пресс-службе.

Подробности беседы не приводятся.

Напомним, накануне Лукашенко и Путин условились, что в случае отсутствия итоговой договоренности по поставкам углеводородов до 1 января они будут временно осуществляться по "промежуточному" сценарию. Reuters тем временем сообщает, что с 1 января могут быть остановлены поставки нефти в Беларусь
 
 
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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели во вторник 31 декабря очередной телефонный разговор, сообщили в пресс-службе...
 
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