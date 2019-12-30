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Лукашенко и Путин снова созвонились
Источник материала: Партизан
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели во вторник 31 декабря очередной телефонный разговор, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Лукашенко и Путин созванивались накануне: главы государств обменялись поздравлениями, а также обсудили актуальную тему – поставки нефти и газа в Беларусь. Во вторник президенты вновь провели переговоры – по инициативе российской стороны.
"В продолжение и развитие вчерашнего разговора главы государств обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Республику Беларусь", – сообщили в пресс-службе.
Подробности беседы не приводятся.
Напомним, накануне Лукашенко и Путин условились, что в случае отсутствия итоговой договоренности по поставкам углеводородов до 1 января они будут временно осуществляться по "промежуточному" сценарию.
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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели во вторник 31 декабря очередной телефонный разговор, сообщили в пресс-службе...
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