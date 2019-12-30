Источник материала: Myfin

Очередной мини-офис банка ВТБ (Беларусь) с банкоматом нового поколения открылся в Минске

Новый формат мини-офиса позволяет предоставлять физическим лицам максимально расширенный перечень услуг: оформление кредитных договоров (потребительский кредит, экспресс-кредит, автокредит и др.), оформление депозитных договоров, выпуск банковских карточек, совершение платежей и оплата коммунальных услуг, оформление договоров страхования, обмен иностранной валюты, а также иные стандартные операции по банковским картам.



Также банкомат с функцией cash-recycling позволяет принимать торговую выручку от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Внесение выручки в устройство осуществляется путем ввода УНП предприятия или индивидуального предпринимателя, без использования каких либо специальных карт, чипов и кодов. Клиенты банка имеют возможность подключить услугу online, достаточно лишь отправить заявление любым удобным для клиента способом в банк.