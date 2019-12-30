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Очередной мини-офис банка ВТБ (Беларусь) с банкоматом нового поколения открылся в Минске

31.12.2019 13:28 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Очередной мини-офис банка ВТБ (Беларусь) с банкоматом нового поколения открылся в Минске

Новый формат мини-офиса позволяет предоставлять физическим лицам максимально расширенный перечень услуг: оформление кредитных договоров (потребительский кредит, экспресс-кредит, автокредит и др.), оформление депозитных договоров, выпуск банковских карточек, совершение платежей и оплата коммунальных услуг, оформление договоров страхования, обмен иностранной валюты, а также иные стандартные операции по банковским картам.

Также банкомат с функцией cash-recycling позволяет принимать торговую выручку от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Внесение выручки в устройство осуществляется путем ввода УНП предприятия или индивидуального предпринимателя, без использования каких либо специальных карт, чипов и кодов. Клиенты банка имеют возможность подключить услугу online, достаточно лишь отправить заявление любым удобным для клиента способом в банк.

*партнерский материал

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В ТРЦ Дана Молл в Минске состоялось открытие мини-отделения банка ВТБ (Беларусь) с использованием уникального устройства банкомата с функцией cash recycling с...
 
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