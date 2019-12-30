Ушел из жизни известный легкоатлет

Источник материала: Tut.by

На 62-ом году жизни не стало Геннадия Валюкевича. Известный спортсмен скончался 30 декабря, сообщает Белорусская федерация легкой атлетики.



Фото с сайта vinpr.org

Геннадий Валюкевич — чемпион Европы среди юниоров 1977 года, чемпион Европы в помещении 1979 года, победитель и призер всесоюзных и международных соревнований в тройном прыжке. В 1979 году спортсмен установил высшее мировое достижение в залах, равное на тот момент 17.29.

Уроженец маленькой деревни Липск, что в Ляховичском районе Брестской области, тренировался под руководством Валерия Ивановича Бунина, а после завершения спортивной карьеры часто проводил публичные встречи с земляками в родных краях, а в Ляховичах традиционным считался детско-юношеский турнир по легкой атлетике на призы Геннадия Валюкевича.

Прощание пройдет 3 января с 9.00 до 11.00 по адресу: Долгиновский тракт 160, а.

TUT.BY выражает искренние соболезнования родным и близким спортсмена.