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Лукашенко и Путин обсудили поставки нефти
31.12.2019 15:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Накануне Нового года, 31 декабря, Путин и Лукашенко обсудили по телефону вопрос поставки нефти.
Как сообщается на сайте Кремля, достигнуть каких-то определенных договоренностей опять не удалось. Но стороны обсудили предстоящие контакты по этому вопросу в 2020 году.
Комментируя итоги переговоров, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не стоит сейчас моделировать «апокалиптические сценарии» потому, что стороны пока не смогли договориться по нефти, так как разговор на данную тему будет продолжен.
В ходе телефонного разговора Путин и Лукашенко поздравили друг друга с наступающим Новым годом и приближающимся православным Рождеством.
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Накануне Нового года, 31 декабря, Путин и Лукашенко обсудили по телефону вопрос поставки нефти.
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