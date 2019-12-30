Лукашенко и Путин обсудили поставки нефти

Источник материала: Ежедневник





Накануне Нового года, 31 декабря, Путин и Лукашенко обсудили по телефону вопрос поставки нефти.

Как сообщается на сайте Кремля, достигнуть каких-то определенных договоренностей опять не удалось. Но стороны обсудили предстоящие контакты по этому вопросу в 2020 году.

Комментируя итоги переговоров, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не стоит сейчас моделировать «апокалиптические сценарии» потому, что стороны пока не смогли договориться по нефти, так как разговор на данную тему будет продолжен.

В ходе телефонного разговора Путин и Лукашенко поздравили друг друга с наступающим Новым годом и приближающимся православным Рождеством.