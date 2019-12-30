Минтранс Беларуси перераспределил разрешения на грузоперевозки в Польшу

Источник материала: Аргументы и факты

Министерство транспорта и коммуникаций перераспределило разрешения на перевозки в Польшу. Такой главный итог проведенных на прошлой неделе во всех областных центрах и Минске рабочих встреч представителей ведомства с белорусскими международными автомобильными перевозчиками, пишет БЕЛТА .

По информации Минтранса, принято решение разово выдать двусторонние транзитные разрешения Польши образца 2020 года перевозчикам в размере 50% количества грузовых автомобильных транспортных средств, используемых для выполнения международных автоперевозок грузов. При этом количество машин учитывается по состоянию на 30 сентября 2019 года.

В ведомстве добавили, что с учетом поступивших предложений перевозчиков Минтранс планирует дополнительно проработать с заинтересованными госорганами вопросы совершенствования контроля за использованием перевозчиками разрешений, в том числе на основе фактического пересечения транспортными средствами белорусской границы, а также наличия на конкретную перевозку соответствующей CMR-накладной. Кроме того, будут подготовлены предложения по внесению изменений и дополнений в инструкцию о порядке распределения, выдачи и использования разрешений на выполнение международных автоперевозок.

Напомним, ранее некоторым небольшим автомобильным международным грузоперевозчикам не дали на первый квартал 2020 года польские «дозволы» – разрешения на проезд по территории иностранного государства, а без них в Польшу дальнобойщиков не пустят. Сотрудники подобных компаний обратились за разъяснениями в Минтранс.