«Подросток и закон: территория родительской ответственности»

Источник материала: Единство

Оно завершило серию встреч, состоявшихся в учреждениях образования Борисовского района в течение последнего месяца.

В мероприятии, подготовленном работниками ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского района», помимо представителей родительской общественности, участвовали специалисты медицины, правоохранительных органов региона, горрайотдела по ЧС, другие заинтересованные лица.

Цель встречи – привлечь внимание родителей к тому, как вовремя распознать угрозу здоровью и жизни наших детей и как им помочь, как работать с детьми, которые уже совершили правонарушения и какую помощь возможно оказать их родителям и им самим в подобных ситуациях, а также какими вырастут наши дети, какую дорогу они выберут в будущем, станут ли поддержкой и опорой своим близким и родным, будут ли достойными гражданами нашей страны.

























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