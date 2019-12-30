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«Подросток и закон: территория родительской ответственности»

31.12.2019 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

Оно завершило серию встреч, состоявшихся в учреждениях образования Борисовского района в течение последнего месяца.

В мероприятии, подготовленном работниками ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского района», помимо представителей родительской общественности, участвовали специалисты медицины, правоохранительных органов региона, горрайотдела по ЧС, другие заинтересованные лица.

Цель встречи – привлечь внимание родителей к тому, как вовремя распознать угрозу здоровью и жизни наших детей и как им помочь, как работать с детьми, которые уже совершили правонарушения и какую помощь возможно оказать их родителям и им самим в подобных ситуациях, а также какими вырастут наши дети, какую дорогу они выберут в будущем, станут ли поддержкой и опорой своим близким и родным, будут ли достойными гражданами нашей страны.

«Подросток и закон: территория родительской ответственности»

«Подросток и закон: территория родительской ответственности»

«Подросток и закон: территория родительской ответственности»

«Подросток и закон: территория родительской ответственности»

«Подросток и закон: территория родительской ответственности»

«Подросток и закон: территория родительской ответственности»

Подробную информацию читайте на страницах газеты «Адзінства».

 
 
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Так называлось районное родительское собрание, которое прошло в конференц-зале ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель».
 
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