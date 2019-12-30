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Президент Татарстана подарил автомобиль жене арестованного экс-президента Кыргызстана, увидев ее на фото в общественном транспорте
Источник материала: Партизан
Президент Татарстана Рустам Минниханов подарил автомобиль супруге арестованного экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Раисе. Об этом сообщили в пресс-службе Социал-Демократической партии (СДПК), которую основал Атамбаев, передает
После того как против соратников Атамбаева возбудили уголовные дела, в СДПК произошел раскол. Одна часть осталась верна экс-президенту и активно выступает в его поддержку. Вторая часть занимает позицию действующих властей.
"Президент Татарстана Рустам Минниханов, увидев фотографию Раисы Атамбаевой в общественном транспорте, подарил ей новый автомобиль представительского класса с оплатой зарплаты водителю и всех расходов по эксплуатации машины, включая топливо", - сказали в пресс-службе.
По данным секретариата СДПК, Раиса Атамбаева выразила искреннюю благодарность Минниханову за его человечность, сопереживание и поддержку. Она подчеркнула, что "народная поддержка придает ей сил и надежду на лучшее". Атамбаева отметила, что для нее было естественным пользоваться общественным транспортом.
Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший президент неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Спецслужбы 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. В результате спецоперации пострадали 136 человек, один спецназовец погиб. Специальная государственная комиссия возложила всю ответственность за произошедшее на Атамбаева. Сейчас все банковские счета семьи Атамбаевых арестованы.
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Президент Татарстана подарил автомобиль жене арестованного экс-президента Кыргызстана, увидев ее на фото в общественном транспорте
Президент Татарстана Рустам Минниханов подарил автомобиль супруге арестованного экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Раисе. Об этом сообщили в...
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