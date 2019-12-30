﻿ Президент Татарстана подарил автомобиль жене арестованного экс-президента Кыргызстана, увидев ее на фото в общественном транспорте. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Татарстана подарил автомобиль жене арестованного экс-президента Кыргызстана, увидев ее на фото в общественном транспорте

31.12.2019 15:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Татарстана Рустам Минниханов подарил автомобиль супруге арестованного экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Раисе. Об этом сообщили в пресс-службе Социал-Демократической партии (СДПК), которую основал Атамбаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.





После того как против соратников Атамбаева возбудили уголовные дела, в СДПК произошел раскол. Одна часть осталась верна экс-президенту и активно выступает в его поддержку. Вторая часть занимает позицию действующих властей. 

"Президент Татарстана Рустам Минниханов, увидев фотографию Раисы Атамбаевой в общественном транспорте, подарил ей новый автомобиль представительского класса с оплатой зарплаты водителю и всех расходов по эксплуатации машины, включая топливо", - сказали в пресс-службе. 



По данным секретариата СДПК, Раиса Атамбаева выразила искреннюю благодарность Минниханову за его человечность, сопереживание и поддержку. Она подчеркнула, что "народная поддержка придает ей сил и надежду на лучшее". Атамбаева отметила, что для нее было естественным пользоваться общественным транспортом. 

Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший президент неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.

Спецслужбы 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. В результате спецоперации пострадали 136 человек, один спецназовец погиб. Специальная государственная комиссия возложила всю ответственность за произошедшее на Атамбаева. Сейчас все банковские счета семьи Атамбаевых арестованы.
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Татарстана Рустам Минниханов подарил автомобиль супруге арестованного экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Раисе. Об этом сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Mercedes-AMG GLE 53 уже в Беларуси! Раньше и дешевле, чем в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика