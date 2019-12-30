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Mercedes-AMG GLE 53 уже в Беларуси! Раньше и дешевле, чем в России

31.12.2019 15:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Редкие новинки дебютируют в Беларуси раньше, чем в России — но Автомобильный дом «Энергия ГмбХ» в последние дни уходящего 2019 года порадовал клиентов «горячей» премьерой: Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+. Спортивная версия премиум-кроссовера сегодня предлагается по цене от 71 728 евро, а авто на фото за счет опций стоит 93 178 евро. И это заметно дешевле, чем в России!


Российские дилеры еще не могут дать точной информации о старте продаж, а белорусы уже могут увидеть Mercedes-AMG GLE 53 в шоу-руме дилера и на дорогах. Узнать AMG в потоке можно с первого взгляда. Новинка щеголяет оригинальной фальшрадиаторной решеткой Panamericana с вертикальными прорезями, относящей нас с легендарному гоночному прошлому Mercedes-Benz, а также AMG-обвесом с уникальными элементами, недоступными для обычных версий GLE. Сзади — оригинальные патрубки выхлопной системы AMG Performance с символикой AMG, позволяющие менять тембр «голоса» этого темпераментного кроссовера.


Темперамента ему действительно не занимать: AMG GLE 53 оснащается трехлитровым шестицилиндровым двигателем, выдающим 435 л.с. и 520 Нм. Этот мотор уникален тем, что объединяет сразу три системы увеличения мощности: помимо традиционного турбокомпрессора имеется также электрический турбонагнетатель, устраняющий «турбояму». Ту же задачу решает и гибридная система EQ Boost, представляющая собой стартер-генератор, установленный на хвостовике коленвала. Она не только запускает двигатель и рекуперирует энергию на торможении, но и помогает AMG GLE 53 на старте, выдавая 22 л.с. и 250 Нм. Это позволяет кроссоверу похвастаться завидной динамикой: с 0 до 100 км/ч AMG GLE 53 разгоняется за 5,3 секунды, а максимальная скорость по традиции ограничена на отметке 250 км/ч.


AMG-версия оснащается системой полного привода 4MATIC+ с несимметричным распределением крутящего момента по осям: предпочтение отдается задней оси. Коробка передач — 9-диапазонная автоматическая AMG Speedshift TCT 9G, с подрулевыми «лепестками». Также штатно AMG GLE 53 оснащена пневматической подвеской AMG Ride Control+, позволяющей опускать автомобиль на 15 мм или поднимать на 35 в зависимости от задач.

Среди других отличий AMG-версии — спортивные тормоза с перфорированными тормозными дисками и 20-дюймовые колеса, а в салоне — спортивные кресла с улучшенной боковой поддержкой. Новинка имеет самый большой в сегменте проекционный дисплей на ветровое стекло, а также обивку из высококачественной кожи наппа.


«Благодаря хорошей базовой комплектации версия AMG GLE 53 по цене оказывается не сильно дороже обычных GLE — рассказали специалисты Автомобильного дома „Энергия ГмбХ“ — и, что особенно приятно, именно версии AMG у нас заметно дешевле, чем в России. В модельном ряду эта версия занимает место между „гражданскими“ версиями и топовыми AMG, которые некоторым клиентам кажутся слишком экстремальными. А здесь отличная динамика сочетается с непревзойденным уровнем комфорта».


Приятно, что новая модель появилась в Беларуси раньше, чем в России — в последнее время это редкость.

 
 
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Новый Mercedes-AMG GLE 53 привезли в Минск раньше обещанного. Причем заряженный кроссовер появился у нас раньше, чем в России и с более низкой ценой.
 
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