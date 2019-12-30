Прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело по факту торговли людьми

Источник материала: Вороновская газета





Уголовное дело возбуждено в отношении трех жителей Брестской области, которые весной 2019 года, находясь в г.Минске, завербовали троих граждан, не имеющих постоянного места жительства, перевезли их на территорию Островецкого района и принудили к работе в одном из сельскохозяйственных предприятий в качестве животноводов. Денежное вознаграждение за выполненную в период с апреля по октябрь 2019 г. работу в сумме около 30 тысяч рублей подозреваемые присвоили себе.

Их действия квалифицированы по п.п.1,2,3 и 4 ч.2 ст.181 Уголовного кодекса Республики Беларусь как вербовка, перевозка человека в целях эксплуатации, совершенные в отношении двух и более лиц, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору (торговля людьми).

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в УСК Республики Беларусь по Гродненской области.