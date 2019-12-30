Живой символ-2020! Молли и компания желают вам счастья в Новом году

Источник материала: Ивьевский край

Крыса Молли, коты Сангри и Ларри, собаки Герда, Афид и Деффи, попугай Маша… К этому перечню домашних питомцев надо добавить еще рыбок, и получится вся семья в сборе. Все любимы и обожаемы своими хозяевами Татьяной и Даниилом Беняш, молодой семьей, проживающей в г. Ивье.





Когда мы искали владелицу символа наступающего года, даже и предполагали, что она окажется такой бесконечно влюбленной в братьев наших меньших. Ведь, если разобраться, одно другое исключает. Например, там, где живет крыса, вряд ли найдется место кошке или наоборот. Но это не про Татьяну. У нее все дружат, а если не получается, так хотя бы не портят жизнь другому. И это заслуга хозяйки, которая уверена, что практически любое животное поддается дрессуре. А самое главное условие - надо его любить.

Любовь к животным у девушки появилась с самого раннего детства. Тогда, вспоминает она, не могла пройти мимо брошенного бездомного котенка, всех приносила домой, отмывала, лечила, выхаживала, кормила. Естественно, не без помощи мамы, которая поддерживала благие начинания дочери. И так постепенно родительский дом стал пополняться питомцами. В основном, это были кошки и собаки, рассказывает мама Жанна Казимировна.





Это безграничное желание помогать братьям нашим меньшим не оставило героиню публикации и в сознательном возрасте. Вот, например, история, которая случилась, когда Татьяна была студенткой медицинского колледжа. Девушка рассказывает, что ранним утром она услышала жалобное мяуканье под окном общежития. Вместе со своими соседками тут же бросилась на поиски бедного животного. Им оказался кот породы сфинкс, которого просто выбросили на улицу. Спасительницам удалось уговорить коменданта общежития, чтобы на время приютить бедолагу, вылечить его и найти, как говорят, хорошие руки. Собственно, так и случилось.

А однажды, будучи в гостях у тети в Молодечно, Татьяна тогда еще со своим парнем Даниилом, увидели домашнюю крысу. Будущий муж заметил в глазах своей избранницы желание завести такого питомца и тут же решил осуществить его практически незамедлительно. Так у Татьяны появилась Молли.

- Декоративные крысы являются животными социальными, - рассказывает собеседница.- Они с удовольствием общаются с людьми. Крысы привыкли полностью доверять своим хозяевам и людям вообще, что находит свое выражение в постоянной готовности этих животных к общению с человеком. Именно это качество заметно отличает крыс от прочих домашних животных, например таких, как хомяки, которые проявляют к людям довольно слабый интерес.

- Вы не представляете, какие крысы умные и милые, - добавляет девушка. - Они даже поддаются дрессуре. Например, Молли по команде умеет заползать с руки на плечо. А когда хочешь ее закрыть в клетке, надо просто тихонечко постучать по дверце, она тут же забегает вовнутрь. Интересно наблюдать за ней, как она носит в зубах кусочки фруктов в жилище.

Любимым другом Молли в доме у мужа, у которого домашних питомцев предостаточно, стал небольшой песик Деффи. О том, как они забавно проводят время, Татьяна может рассказывать часами. Просится в эту дружную компанию и кот Сангри, который вместе с хозяйкой меньше года назад переселился в новую семью мужа. Но пока ему дозволено быть сторонним наблюдателем игр крысы и собаки.

Крыса Молли - любимица не только Татьяны, но и всех домочадцев. Много переживаний было у всех членов семьи, когда Молли заболела. Все старались ей помочь, выхаживали, переживали. Но все, к счастью, обошлось благополучно.

Молли - крыса немолодая, ей уже три года. Это для грызуна приличный возраст. Однако ее владелица надеется, что при должном уходе и заботе, ее питомица будет жить еще долго, ведь на пороге ее год - Год крысы по восточному календарю. Пусть он принесет счастье и удачу в дом молодой семьи Беняш, а также всех читателей нашей газеты!

И. БУТУРЛЯ.

С.ЗЕНКЕВИЧ (фото).