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Нефтегазовый вопрос Беларуси и России может быть открыт до середины января

31.12.2019 17:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Нефтегазовый вопрос Беларуси и России может быть открыт до середины января
Фото из открытых источников

30 декабря состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Пресс-служба белорусского лидера сообщает, что главы государств говорили более часа и согласовывали конкретные объемы, сроки и цены на поставки углеводородов и других видов сырья. Они также обсудили нерешенные вопросы интеграции, находящиеся в повестке дня.

Нефтегазовый вопрос Беларуси и России может быть открыт до середины января Лукашенко: Беларусь и Россия определят цены на нефть и газ в ближайшие дни

«В итоге президенты договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу. В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Беларусь, до конечного принятия решений президентами. Которые, в свою очередь, при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января», – сказано в сообщении пресс-службы Александра Лукашенко.

Еще один разговор Лукашенко и Путина состоялся 31 декабря. После обмена новогодними поздравлениями стороны еще раз обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Республику Беларусь.

При этом более конкретной информации пресс-служба белорусского лидера не сообщает.

 
 
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Президенты Беларуси и России созвонились вечером 30 декабря и обсудили вопросы, связанные с поставками газа и нефти. Эта тема была затронута во время телефонного...
 
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