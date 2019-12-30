Нефтегазовый вопрос Беларуси и России может быть открыт до середины января

Источник материала: Аргументы и факты

30 декабря состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Пресс-служба белорусского лидера сообщает, что главы государств говорили более часа и согласовывали конкретные объемы, сроки и цены на поставки углеводородов и других видов сырья. Они также обсудили нерешенные вопросы интеграции, находящиеся в повестке дня.

«В итоге президенты договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу. В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Беларусь, до конечного принятия решений президентами. Которые, в свою очередь, при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января», – сказано в сообщении пресс-службы Александра Лукашенко.

Еще один разговор Лукашенко и Путина состоялся 31 декабря. После обмена новогодними поздравлениями стороны еще раз обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Республику Беларусь.

При этом более конкретной информации пресс-служба белорусского лидера не сообщает.