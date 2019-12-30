Семь белорусов встретят Новый год в больничных палатах в Пскове

В медицинских учреждениях Пскова останутся 6 взрослых и один ребенок.





— Одного ребенка вчера забрала бабушка, одна из взрослых сегодня уедет домой, — объяснили в пресс-службе Минздрава.





Напомним, 30 декабря около 02:50 на трассе Санкт-Петербург – Невель вблизи деревни Подборовье Псковского района съехал в кювет, а затем перевернулся рейсовый автобус, который ехал из Минска в Санкт-Петербург. В момент аварии в салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя.





За медицинской помощью обратились 24 человека, 13 были госпитализированы. В дальнейшем шестерым белорусам оказана амбулаторная помощь. Еще один человек находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Детей среди пострадавших двое. Их направляли в детскую областную клиническую больницу.