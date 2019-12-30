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Семь белорусов встретят Новый год в больничных палатах в Пскове

31.12.2019 17:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Семь граждан Беларуси, которые пострадали в ДТП под Псковом встретят Новый год в больничных палатах. Об этом БелТА рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В медицинских учреждениях Пскова останутся 6 взрослых и один ребенок.

— Одного ребенка вчера забрала бабушка, одна из взрослых сегодня уедет домой, — объяснили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, 30 декабря около 02:50 на трассе Санкт-Петербург – Невель вблизи деревни Подборовье Псковского района съехал в кювет, а затем перевернулся рейсовый автобус, который ехал из Минска в Санкт-Петербург. В момент аварии в салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя.

За медицинской помощью обратились 24 человека, 13 были госпитализированы. В дальнейшем шестерым белорусам оказана амбулаторная помощь. Еще один человек находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Детей среди пострадавших двое. Их направляли в детскую областную клиническую больницу.
 
Теги: Минск
 
 
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Семь граждан Беларуси, которые пострадали в ДТП под Псковом встретят Новый год в больничных палатах. Об этом БелТА рассказали в пресс-службе Министерства...
 
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