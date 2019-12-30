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Как развлекаются во время каникул школьники Минской области?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зимние каникулы у школьников в самом разгаре. Во всех уголках Минской области для мальчиков и девочек организовали развлекательные и образовательные программы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Дети могут бесплатно посещать экскурсии, побывать на выставках и, конечно, весело отметить предстоящие праздники.
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Новости Беларуси. Зимние каникулы у школьников в самом разгаре. Во всех уголках Минской области для мальчиков и девочек организовали развлекательные и...
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