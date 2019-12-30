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Какой Новый год без этого: в Москве проходят переговоры по поставкам в Беларусь природного газа

31.12.2019 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

31 декабря в Москве в "Газпроме" проходят переговоры по условиям поставки в Беларусь в 2020 году природного газа, информирует ТАСС.

С белорусской стороны в них участвуют посол в РФ Владимир Семашко и министр энергетики Виктор Каранкевич, с российской — председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и его заместитель Елена Бурмистрова. Речь идет об определении формирования цены на газ.

В это же время Александр Лукашенко лично решал вопрос с поставками в нашу страну с нового года нефти. Как известно, договоренности нет и возникла угроза прекращения с 1 января ее поставок из России. Лукашенко разговаривал по телефону с российскими президентом, премьером и даже министром энергетики. Также белорусский руководитель провел во вторник совещание, на котором дал поручение организовать в ближайшие дни поставки нефти на белорусские НПЗ через страны Балтии (железной дорогой) и нефтепровод "Дружба" (из Польши).
 
 
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31 декабря в Москве в "Газпроме" проходят переговоры по условиям поставки в Беларусь в 2020 году природного газа, информирует ТАСС.
 
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