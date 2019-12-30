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Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев продолжили обсуждение поставок углеводородов в Беларусь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси 31 декабря провел телефонный разговор с премьер-министром России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев в продолжение переговоров с Владимиром Путиным обсудили рабочие вопросы в связи с тем, что контракты, регламентирующие работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключены. В итоге – договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Беларусь.
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 31 декабря провел телефонный разговор с премьер-министром России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
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