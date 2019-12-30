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Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев продолжили обсуждение поставок углеводородов в Беларусь

31.12.2019 17:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси 31 декабря провел телефонный разговор с премьер-министром России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поручил обеспечить поставку нефти из альтернативных источников

Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев продолжили обсуждение поставок углеводородов в Беларусь

Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев в продолжение переговоров с Владимиром Путиным обсудили рабочие вопросы в связи с тем, что контракты, регламентирующие работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключены. В итоге  договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Беларусь.

Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев продолжили обсуждение поставок углеводородов в Беларусь


Эти же вопросы Президент обсудил по телефону с министром энергетики России Александром Новаком. Речь шла о конкретных графиках и компаниях, которые будут поставлять нефть в Беларусь. 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Александр Новак
 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 31 декабря провел телефонный разговор с премьер-министром России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
 
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