МАРТ ввел регулирование цен на сахар с 1 января 2019 года

Источник материала: Ежедневник





Министерство антимонопольного регулирования и торговли вводит временное регулирование цен на сахар.

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 30 декабря 2019 года №99 водится временное государственное регулирование цен на сахар белый кристаллический путем установления предельных минимальных цен и предельной максимальной торговой надбавки, сообщила пресс-служба МАРТ. Предельная цена на сахар устанавливается на уровне средней сложившейся на рынке.

Нормы данного постановления не распространяются на отношения, связанные с реализацией сахара белого кристаллического по договорам государственной закупки.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и действует в течение 60 дней.