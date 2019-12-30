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МАРТ ввел регулирование цен на сахар с 1 января 2019 года

31.12.2019 17:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

МАРТ ввел регулирование цен на сахар с 1 января 2019 года

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вводит временное регулирование цен на сахар.

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 30 декабря 2019 года №99 водится временное государственное регулирование цен на сахар белый кристаллический путем установления предельных минимальных цен и предельной максимальной торговой надбавки, сообщила пресс-служба МАРТ. Предельная цена на сахар устанавливается на уровне средней сложившейся на рынке.

Нормы данного постановления не распространяются на отношения, связанные с реализацией сахара белого кристаллического по договорам государственной закупки.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и действует в течение 60 дней.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли вводит временное регулирование цен на сахар.
 
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