Несколько безымянных объектов Минска получили названия

Источник материала: Аргументы и факты

Минский городской Совет депутатов вынес решение №170 от 24 декабря 2019 года «Аб прысваенні найменняў састаўным часткам г. Мінска». Новые названия получили четыре столичных объекта.

В частности, ранее безымянный проезд от Долгиновского тракта до Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии получил название улицы Лепельской. Парк по улице Клары Цеткин в границах улиц Клары Цеткин, Гебелева, Коллекторной стал Еврейским мемориальным парком.

Скверу по улице Матусевича в границах улиц Матусевича и Лещинского присвоено название «сквер Погуля́нка». По улице Якубовского появился сквер Ивана Якубовского, названный в честь дважды Героя Советского Союза.