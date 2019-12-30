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АЗС от «Белоруснефть» со статуей красивой русалки открыли в Минске 31 декабря
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По самым современным стандартам: в Минске открылась новая автозаправочная станция от «Белоруснефть», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объект появился в Заводском районе столицы по улице Свислочской. АЗС может обслужить 250 автомобилей в сутки. В качестве бонуса для водителей – большой комплекс услуг: от подкачки шин до возможности передохнуть за чашкой чая в фирменном кафетерии «Цікава». Корреспондент Дмитрий Боярович продолжит тему.
С Дедом Морозом и Снегурочкой открыли новую автозаправку в Минске празднично. Кроме любимых всеми новогодних персонажей, атмосферу создавали воздушные шары и живая музыка. Надо сказать, такое открытие было под стать объекту.
Александр Драгун, директор РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:
В распоряжении клиентов – мягкие диваны и барная стойка. Кафетерий «Цікава» оборудован новейшими кофемашинами, а также LCD-мониторами. В меню – хот-доги, выпечка, напитки. На АЗС будет работать 16 сотрудников.
Максим Радобольский, начальник управления розничной торговли РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:
Минск – город, который ощущает потребность в новых АЗС. Выбор места для этой заправки не случаен: вблизи МКАД большой поток машин. Кстати, новый объект – второй по счету от «Белоруснефть», которыми пополнился Заводской район столицы в 2019 году.
Николай Поляков, первый заместитель главы администрации Заводского района Минска:
Объект возвели за четыре месяца. Он уже принял первых посетителей. Сегодня же АЗС вручили символичный ключ. Он вторит уникальной композиции, которая находится на территории заправки. Ее изготовили специально.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Эта заправка стала 575-й по счету в Беларуси от «Белоруснефть». Впрочем, на этом концерн не остановится. В 2020 году появятся две новые АЗС столичного предприятия. Еще четыре объекта в Минске реконструируют.
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Новости Беларуси. По самым современным стандартам: в Минске открылась новая автозаправочная станция от «Белоруснефть», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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