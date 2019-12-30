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«Для жителей всей страны хотелось бы самых хороших пожеланий». Как отмечают Новый год в регионах Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не меньший, чем в столице, размах праздника ожидает жителей регионов нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От юбилейного Бреста до северной столицы Витебска, от Гродно до Гомеля и Могилева. Здесь долго жили предвкушением праздника, чтобы потом отметить масштабно и ярко.
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«Для жителей всей страны хотелось бы самых хороших пожеланий». Как отмечают Новый год в регионах Беларуси
Новости Беларуси. Не меньший, чем в столице, размах праздника ожидает жителей регионов нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От юбилейного...
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