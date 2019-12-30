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«Для жителей всей страны хотелось бы самых хороших пожеланий». Как отмечают Новый год в регионах Беларуси

31.12.2019 18:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Не меньший, чем в столице, размах праздника ожидает жителей регионов нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для жителей всей страны хотелось бы самых хороших пожеланий». Как отмечают Новый год в регионах Беларуси

От юбилейного Бреста до северной столицы Витебска, от Гродно до Гомеля и Могилева. Здесь долго жили предвкушением праздника, чтобы потом отметить масштабно и ярко.

«Для жителей всей страны хотелось бы самых хороших пожеланий». Как отмечают Новый год в регионах Беларуси

О том, как шагает праздник по стране, расскажут наши корреспонденты в видеоматериале.

«Для жителей всей страны хотелось бы самых хороших пожеланий». Как отмечают Новый год в регионах Беларуси

Люди в материале: Галина Буро, Кристина Протосовицкая, Анастасия Бут, Алесандр Добриян, Ирина Недобоева, Екатерина Чичерова
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Не меньший, чем в столице, размах праздника ожидает жителей регионов нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От юбилейного...
 
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