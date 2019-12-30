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Пункт упрощенного пропуска «Видзы» на границе Литвы и Беларуси станет международным
31.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В соглашение между правительствами Беларуси и Литвы о пунктах пропуска через государственную границу внесены изменения. Пункт упрощенного пропуска «Видзы» станет международным, сообщили
Протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и Литвы о пунктах пропуска через государственную границу от 18 июля 1995 года подписали сегодня первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский и директор Дирекции пограничных пунктов пропуска при министерстве транспорта и коммуникаций Литвы Миндаугас Зобиела.
В документе официально закреплены договоренности белорусской и литовской сторон об изменении статуса пункта упрощенного пропуска «Видзы» на международный и упразднении пунктов упрощенного пропуска «Клевица» и «Кемелишки». К такому решению белорусская и литовская стороны пришли в связи с необходимостью увеличения пропускной способности пунктов пропуска и минимизации скопления транспортных средств на белорусско-литовской границе, в том числе в условиях реконструкции одного из крупнейших
Соглашение между правительствами Беларуси и Литвы о пунктах пропуска через государственную границу от 18 июля 1995 года — один из основных документов, направленный на обеспечение функционирования пунктов пропуска на белорусско-литовской границе.
Во время встречи белорусская и литовская стороны также обсудили иные вопросы взаимодействия, в том числе совместную скоординированную работу в период новогодних праздников.
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В соглашение между правительствами Беларуси и Литвы о пунктах пропуска через государственную границу внесены изменения. Пункт упрощенного пропуска «Видзы»...
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