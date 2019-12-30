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Как будет работать общественный транспорт и где пройдут самые яркие массовые гулянья. Дайджест СТВ

31.12.2019 20:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дежурный по городу «Столичных подробностей» Елена Козлова расскажет, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь, где пройдут самые яркие массовые гулянья и как минчане будут встречать 2020-й.

Как будет работать общественный транспорт и где пройдут самые яркие массовые гулянья. Дайджест СТВ

Подробности в видеоматериале.

Как будет работать общественный транспорт и где пройдут самые яркие массовые гулянья. Дайджест СТВ

Люди в материале: Елена Козлова
 
 
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Новости Беларуси. Дежурный по городу «Столичных подробностей» Елена Козлова расскажет, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь, где пройдут...
 
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