В праздничные дни в городе и районе проходит множество самых разных мероприятий, но у всех их одна цель- порадовать и подарить новогоднее настроение всем без исключения. Подробнее читайте на страницах «КС».
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ И ШЕСТВИЕ ДЕДОВ МОРОЗОВ И СНЕГУРОЧЕК
31.12.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
В праздничные дни в городе и районе проходит множество самых разных мероприятий, но у всех их одна цель- порадовать и подарить новогоднее настроение всем без исключения. Подробнее читайте на страницах «КС».
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В праздничные дни в городе и районе проходит множество самых разных мероприятий, но у всех их одна цель- порадовать и подарить новогоднее настроение всем без...
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