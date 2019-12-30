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Провожаем 2019-й: основные события года в Беларуси по версии телеканала СТВ

31.12.2019 20:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Провожая 2019-й, вспоминаем, каким он был для каждого из нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Провожаем 2019-й: основные события года в Беларуси по версии телеканала СТВ

Европейские игры, парламентские выборы, перепись населения, успехи в медицине, социальной политике. А каждая семья, пожалуй, оставит собственный топ главных событий: у кого-то родился ребенок, кто-то получил ключи от новой квартиры. У нас были успехи, которым мы радовались, были и трудности, которые мы преодолевали вместе. Именно таким уходящий 2019-й войдет в историю.

Провожаем 2019-й: основные события года в Беларуси по версии телеканала СТВ

Подробности в видеоматериале Виктории Ходосок.

Провожаем 2019-й: основные события года в Беларуси по версии телеканала СТВ

Люди в материале: Виктория Ходосок
 
 
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Новости Беларуси. Провожая 2019-й, вспоминаем, каким он был для каждого из нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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