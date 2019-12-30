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Сергей Ковальчук стал главным тренером брестского «Динамо»

31.12.2019 20:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новым главным тренером брестского «Динамо» стал Сергей Ковальчук. Об этом сообщили в клубе.


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

На посту главного тренера брестского «Динамо» Сергей Петрович сменил чеха Марцела Личку, который привел команду к первому в истории чемпионству. Руководство брестчан решило не продлевать с ним контракт.

До назначения на этот пост Ковальчук был спортивным директором «Динамо-Брест». Ходили слухи, что с ним не продлили контракт.

В 2018 году специалист исполнял обязанности главного тренера команды после того, как был уволен Радослав Латал.

Напомним, что Ковальчук тренировал брестский клуб в 2016 году до пришествия туда Александра Зайцева. После прихода больших денег Ковальчук стал спортивным директором.

С 1996 по 2004 Сергей Петрович играл за брестское «Динамо».

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Команда станет чемпионом, но не прорвется в евроосень 6%
Команда снова не станет чемпионом, но прорвется в евроосень 6%
Провал будет по всем фронтам 78%

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Теги: Брест
 
 
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До этого назначения Ковальчук был спортивным директором «Динамо-Брест».
 
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