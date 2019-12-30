|
Сергей Ковальчук стал главным тренером брестского «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Новым главным тренером брестского «Динамо» стал Сергей Ковальчук. Об этом сообщили в клубе.
На посту главного тренера брестского «Динамо» Сергей Петрович сменил чеха Марцела Личку, который привел команду к первому в истории чемпионству. Руководство брестчан решило
До назначения на этот пост Ковальчук был спортивным директором «Динамо-Брест». Ходили слухи, что с ним не продлили контракт.
В 2018 году специалист исполнял обязанности главного тренера команды после того, как был уволен Радослав Латал.
Напомним, что Ковальчук тренировал брестский клуб в 2016 году до пришествия туда Александра Зайцева. После прихода больших денег Ковальчук стал спортивным директором.
С 1996 по 2004 Сергей Петрович играл за брестское «Динамо».
Опрос
Спасибо за участие в опросе
Проголосовало 36 человек
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До этого назначения Ковальчук был спортивным директором «Динамо-Брест».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)