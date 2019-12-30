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Минчане поделились эмоциями от 2019-го и планами на 2020-й
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Последние часы уходящего года – время подводить итоги и загадывать желания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для всех нас 2019-й был наполнен разными событиями. Какие больше всего остались в памяти, спросили у минчан наши корреспонденты.
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Новости Беларуси. Последние часы уходящего года – время подводить итоги и загадывать желания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для всех нас...
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