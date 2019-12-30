|
Как и где встретить новогоднюю ночь-2020 в Минске? Рассказываем о главных локациях
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Считанные часы отделяют нас от 2020 года. Его белорусы встретят с размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Порадует и погода – ночью будет до 5 градусов мороза и пройдет снег.
Ну а пока есть время подвести итоги уходящего и решить, где же встретить Новый год. Праздничный стол, конечно, классика жанра, но немало и тех, кто эту ночь проведет на городских улицах – это современный тренд, и не только в Беларуси. Пару советов рассчитываем получить от нашей коллеги Кристины Федорович, которая вышла на прямую связь со студией с улиц праздничного Минска.
Кристина Федорович, корреспондент:
Шарлотта Трескова, администратор парка развлечений:
Кристина Федорович:
Владимир Рабков, директор фермы по выращиванию улиток:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Считанные часы отделяют нас от 2020 года. Его белорусы встретят с размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порадует и погода – ночью...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)