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Как и где встретить новогоднюю ночь-2020 в Минске? Рассказываем о главных локациях

31.12.2019 21:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Считанные часы отделяют нас от 2020 года. Его белорусы встретят с размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порадует и погода – ночью будет до 5 градусов мороза и пройдет снег.

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Как и где встретить новогоднюю ночь-2020 в Минске? Рассказываем о главных локациях

Ну а пока есть время подвести итоги уходящего и решить, где же встретить Новый год. Праздничный стол, конечно, классика жанра, но немало и тех, кто эту ночь проведет на городских улицах – это современный тренд, и не только в Беларуси. Пару советов рассчитываем получить от нашей коллеги Кристины Федорович, которая вышла на прямую связь со студией с улиц праздничного Минска.

Подробности в видеоматериале.

Как и где встретить новогоднюю ночь-2020 в Минске? Рассказываем о главных локациях

Кристина Федорович, корреспондент:
Были такие случаи, когда Новый год встречали прямо на аттракционах?

Шарлотта Трескова, администратор парка развлечений:
Да, есть такое. Когда говорил Лукашенко, Президент ваш, прямо катались на лебедях и поднимались наверх. Лучше было смотреть с этого аттракциона, чем стоять, между людьми толкаться.

Как и где встретить новогоднюю ночь-2020 в Минске? Рассказываем о главных локациях

Кристина Федорович:
А белорусы активно вообще улиток едят?

Владимир Рабков, директор фермы по выращиванию улиток:
Ну, как сказать. Все пробуют – интересно. И приходят уже постоянники, активность увеличивается. Конечно, приходите, дорогие друзья, к нам отмечать Новый год. После праздничного стола – легкий глинтвейн и ароматные улиточки.

Люди в материале: Кристина Федорович, Шарлотта Трескова, Владимир Рабков
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Считанные часы отделяют нас от 2020 года. Его белорусы встретят с размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порадует и погода – ночью...
 
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