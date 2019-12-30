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Новогодний проект: «Квартирник» на СТВ

31.12.2019 22:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Рок и поп. Любимые хиты – в новогоднем «Квартирнике» на СТВ

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Новости Беларуси. Рок и поп – под бой курантов. Инна Афанасьева и Nizkiz, Лера Яскевич и Лариса Грибалёва. «Новогодний огонек» на СТВ зажжет в необычном формате «Квартирника».   

Naviband, Nizkiz и Лера Яскевич. СТВ раскрывает секреты новогоднего «Квартирника»

Новогодний проект: «Квартирник» на СТВ

Лайфстайл этого года – свободный формат. Принимать гостей будет ведущий Пётр Елфимов, а все приглашённые исполнят современные хиты, некоторые «старые песни о главном» обретут новое звучание, всеми любимые песни исполнят и на белорусском языке. Будут премьеры, спецэффекты и особая атмосфера домашнего уюта.  

Новогодний проект: «Квартирник» на СТВ

«Квартирник на СТВ смотрите ровно в полночь, когда часы пробьют 12.   

 
Теги: Минск
 
 
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