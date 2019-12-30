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Названа предварительная причина ДТП с автобусом под Псковом

31.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Следователи выясняют обстоятельства крупной аварии в Псковской области, где минувшей ночью рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся, передает телеканал «МИР 24».

В салоне находились 50 пассажиров – все граждане Беларуси. Они направлялись на экскурсию из Минска в Петербург. Пострадали 24 человека.

 «Из тех, кому понадобилась помощь медиков, 13 пострадавших после ДТП отправили на консультацию в Псковскую областную больницу, шесть пассажиров получили помощь амбулаторно, семь госпитализированы. Кроме того, пострадали двое детей. Их состояние удовлетворительное», – рассказал пресс-секретарь Республики Беларусь в Российской Федерации Олег Мазура.

По предварительным данным, причиной аварии стали сложные погодные условия. После ДТП все пассажиры злополучного рейса решили вернуться домой.



 
Теги: Минск
 
 
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Всего в салоне находились 50 человек, 24 из них пострадали. После аварии все пассажиры злополучного рейса решили вернуться домой.
 
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