Названа предварительная причина ДТП с автобусом под Псковом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Следователи выясняют обстоятельства крупной аварии в Псковской области, где минувшей ночью рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся, передает телеканал «МИР 24».



В салоне находились 50 пассажиров – все граждане Беларуси. Они направлялись на экскурсию из Минска в Петербург. Пострадали 24 человека.

«Из тех, кому понадобилась помощь медиков, 13 пострадавших после ДТП отправили на консультацию в Псковскую областную больницу, шесть пассажиров получили помощь амбулаторно, семь госпитализированы. Кроме того, пострадали двое детей. Их состояние удовлетворительное», – рассказал пресс-секретарь Республики Беларусь в Российской Федерации Олег Мазура.