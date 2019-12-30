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Названа предварительная причина ДТП с автобусом под Псковом
31.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Следователи выясняют обстоятельства крупной аварии в Псковской области, где минувшей ночью рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся, передает телеканал «МИР 24».
По предварительным данным, причиной
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Всего в салоне находились 50 человек, 24 из них пострадали. После аварии все пассажиры злополучного рейса решили вернуться домой.
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