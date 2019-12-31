Источник материала: Новости Волковыска

⚡ С 1 января 2020-го «Белтелерадиокомпания» начнет принимать заявки от всех желающих для участия в национальном отборочном туре конкурса песни «Евровидение 2020», сообщили в Telegram-канале Агентства теленовостей (АТН)❗

Как и в предыдущие годы, исполнителя, который представит нашу страну на «Евровидении» будут выбирать путем открытого отбора.

Заявки принимаются в электронном виде до 17 января 2020 года. Со всеми условиями участия в отборе можно будет ознакомиться на официальном сайте медиахолдинга – www.tvr.by

Далее Белтелерадиокомпания проведет предкастинг присланных песен и сформирует список участников живого прослушивания. Список допущеннных конкурсантов опубликуют на сайте медиахолдинга. Само прослушивание пройдет 27 января, после чего жюри отберет до 12 финалистов отбора.

Финал пройдет не позднее 6 марта 2020-го в форме шоу в прямом телевизионном эфире на каналах «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Победитель определится по итогам голосования профессионального жюри и зрительского голосования.

Финалист, набравший наибольшее количество баллов, будет объявлен победителем Национального отборочного тура и на правах официального представителя от Беларуси начнет подготовку к участию в «Евровидении 2020».

Евровидение пройдет в мае 2020-го в нидерландском Роттердаме. На сцене выступят представители 41 страны, в том числе и Беларуси.